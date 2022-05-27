Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti - Son Dakika
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Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti

27.05.2022 17:01

Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti Erzurum'da kedi kurtarma operasyonu Erzurum'da ağaçta mahsur kalan kedi, iki gencin çabalarıyla kurtarıldı.

Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti

Erzurum'da kedi kurtarma operasyonu

ERZURUM - Erzurum'da ağaçta mahsur kalan kedi, iki gencin çabalarıyla kurtarıldı.

Palandöken ilçesi Müftü Solakzade Mahallesi'nde bir benzin istasyonu önünde bulunan ağaca çıkan kedinin inemediğini gören Kadim Yaşar isimli vatandaş kediyi çıktığı ağaçtan kurtarmak istedi. Yaşar, tek başına kediyi kurtaramayinca o sırada kaldırımda yürüyen Ekrem Demir ve Coşkun Aydemir isimli iki gençten yardım istedi. Gençlerden Ekrem Demir yorgun düşen ve korkak tavırlar sergileyen kedinin mahsur kaldığı ağaca tırmanarak yaklaşık on dakika boyunca kediyi kendine çekmeye çalıştı. Bu sırada arkadaşı Coşkun Aydemir ise ağacın altında arkadaşını yönlendirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu kediyi kurtarmayı başaran iki arkadaşın özverili davranışı vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı. Mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılan kedi ise benzin istasyonundaki market personeli tarafından sütle beslendikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti
Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti
Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti
Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da ağaçtan inemeyen kedinin imdadına vatandaş yetişti - Son Dakika


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