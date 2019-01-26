Erzurum'da Ahır Yangını...1 Ev, 1 Ahır ve 20 Ton Saman Kül Oldu

Erzurum'da ahır yangını...1 ev, 1 ahır ve 20 ton saman kül olduERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dokuzdeğimen köyünde çıkan yangından bir ev, bir ahır ve 20 ton saman kül oldu.

Erzurum'da ahır yangını...1 ev, 1 ahır ve 20 ton saman kül oldu



ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dokuzdeğimen köyünde çıkan yangından bir ev, bir ahır ve 20 ton saman kül oldu.

Edinilen bilgiye dün akşam saatlerinde Dokuzdeğirmen köyünde Halis Coşkun'a ait ev ve ahırda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahır yanında bulunan samanlığa sıçradı. Yangın gece boyu sürdürülen çalışma sonrası kontrol altına alınabilirken, 20 ton saman kül oldu.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köy sakinlerinin yardımıyla gece boyu yangına müdahale etti. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kahraman Genç, İkinci Kattan Düşen Bebeği Havada Yakaladı

11 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar Girişiminde Bulunan Sapık, Öfkeli Kalabalık Tarafından Linç Edildi

Ailesiyle Birlikte Yaşadığı Evi Ateşe Veren Çoban, Oğluyla Birlikte Can Verdi, Eşi ve Diğer Oğlu İse Yaralandı

Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti