Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Ahır Yangını...1 Ev, 1 Ahır ve 20 Ton Saman Kül Oldu

Erzurum'da Ahır Yangını...1 Ev, 1 Ahır ve 20 Ton Saman Kül Oldu

1 saat önce

Erzurum'da ahır yangını...1 ev, 1 ahır ve 20 ton saman kül olduERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dokuzdeğimen köyünde çıkan yangından bir ev, bir ahır ve 20 ton saman kül oldu.

Erzurum'da ahır yangını...1 ev, 1 ahır ve 20 ton saman kül oldu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Dokuzdeğimen köyünde çıkan yangından bir ev, bir ahır ve 20 ton saman kül oldu.
Edinilen bilgiye dün akşam saatlerinde Dokuzdeğirmen köyünde Halis Coşkun'a ait ev ve ahırda bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede ahır yanında bulunan samanlığa sıçradı. Yangın gece boyu sürdürülen çalışma sonrası kontrol altına alınabilirken, 20 ton saman kül oldu.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köy sakinlerinin yardımıyla gece boyu yangına müdahale etti. Yangında ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:23 Kaynak: İHA

Oltu, Erzurum, Yerel
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