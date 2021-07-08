Erzurum'da akaryakıt tankeri devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akaryakıt tankerinin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Bayrak (51) idaresindeki 28 K 8436 plakalı akaryakıt tankeri, ilçeye bağlı Hüseyin Ağa mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araç içinde sıkışan sürücü Bayrak, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Yüksel Güzel (41) ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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