Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı - Son Dakika

Erzurum'da alevler geceyi aydınlattı

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangın 1 evi kül etti.

Olay Erzurum'un Şenkaya İlçesi Hoş Mahallesinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir evde yangın çıktı. Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Evde yaşayan hane halkı ve ahırda ki hayvanlar ise tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası durdurulan yangında 1 ev kül oldu.