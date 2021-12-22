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Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar - Son Dakika

Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar

22.12.2021 12:45
Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü öncesi Allahuekber şehitleri, Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) tarafından Kars Kapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü öncesi Allahuekber şehitleri, Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) tarafından Kars Kapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından Erzurum'a gelenler, ER-VAK tarafından Kars Kapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Törene izciler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda Erzurumlu da eşlik etti. Termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği kentte, karla kaplı mezarlıkta dua eden vatandaşlar, atalarını bir kez daha andı.

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, Sarıkamış Harekatı'nın başladığı 22 Aralık'ın önemli bir gün olduğunu belirtti. Sarıkamış Harekatı'nın Türk tarihinin en acı sayfalarından biri olduğunu ifade eden Güzel, "Bugün hareket sırasında eksi 40 derecede, tifüse, düşmana, soğuğa karşı mücadele eden Mehmetçiklerin hazinlik hikayesinin yaşandığı gün, bugünü idrak etmek, gelecek nesillere birtakım mesajlar vermek düşüncesiyle buradayız" diye konuştu.Harekatın 1914 yılının 22 Aralık'ta Erzurum'dan başladığını ifade eden Güzel, "5 Ocak'ta ordumuzun geri çekilmesiyle birlikte trajik bir sayfa kapanmış oldu. Ama tabii gönüllerde bu sayfa asla kapanmadı. Erzurum bu konuda üs merkeziydi, plan burada hazırlanmıştı ve 3'üncü Ordu'nun komutanı Hafız Hakkı Paşa gördüğünüz gibi bu mezarlıkta şehit olmuştu. Buraya defnedildi. Bu şehitliğin bizim için özel bir yeri var. Bu münasebette 22 Aralık gününü idrak etmek gelecek nesillere, birtakım mesajlar vermek 'Ey fikri mukaddes ruhu yüce emaneti hak olan şehitlerimiz torunlarınız sizi unutmadı' demek düşüncesiyle buradayız" dedi.Hafız Hakkı Paşa'nın mezarı başında anlamlı etkinliği düzenlediklerini ifade eden Erdal Güzel, şunları söyledi."Anma merasimini gençlerle birlikte yapmamızdaki gaye gençlere tarih bilinci vermek, bir farkındalık oluşturmak, ahde vefa göstermek. Sarıkamış şehitlerini ve bu toprakları vatan yapan şühedayı rahmetle, şükranla anmak düşüncesiyle buraya geldik. Gördüğünüz gibi hava son derece soğuk, mezarlar karlar altında ama şöyle tarihe dönüp baktığımız zaman tarih koridorlarından geçtiğimiz zaman, eksi 40 derece soğukta 2 metre karın altında, üzerlerinde korunaklı giysiler olmamasına rağmen Mehmetlerin, Mehmetçiklerin bu savaşta nasıl bir mücadele ettiğini anlamak istiyoruz. O duyarlılığı burada biz de hissetmek istiyoruz. Bu düşünceyle buraya geldik. İyi ki de geldik. Gençlerimiz geldiler, buraya Hafız Hakkı Paşa'nın mezarı başında tüm Sarıkamış şehitlerini anıyoruz ve bu toprakları vatan yapan şühedanın aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Anma etkinliği, konuşmalar, Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla sona erdi.


Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar
Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar
Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar
Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar
Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar
Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar
Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar
Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar
Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar

Erdal Güzel, Erzurum, Aralık, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar - Son Dakika


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