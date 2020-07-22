Erzurum'da alt ve üstyapı malzemelerinin üretimi için 18 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin 18 milyon liralık yatırım yaparak hayata geçirdiği asfalt, arega, beton boru ve beton yol bariyeri üretim tesislerinin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken ilçesindeki tesislerin açılışında yaptığı konuşmada, vatandaşa en yakın ve en çok iç içe olan kamu yapılanmalarının başında belediyelerin geldiğini söyledi.

Doğumdan ölüme kadar geçen sürenin her aşmasında yerel yönetimlerini payının olduğunu ifade eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Erzurum, artık eski Erzurum değildi. Sürekli büyüyen ve gelişen bu şehir, turizmiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla, tabii ve doğal güzellikleriyle artık bölgenin ve ülkenin çekim merkezi haline gelmiştir. Açılışı için toplandığımız tesisler, Erzurum için ürettiğimiz hizmetlerin maliyetlerini düşürme noktasında önemli bir hamle anlamına geliyor. Erzurum'a kazandırdığımız tesisler ile alt ve üstyapı hizmetlerimiz için ihtiyaç duyduğumuz malzemeleri kendimiz üretip kendi ihtiyacımızı karşılayacağız."

Sekmen, Erzurum'un asfalt ihtiyacının tamamını karşılayabilecek kapasitesi olan Asfalt Plenti Tesisi'nin saatte 240 ton üretim kapasitesine sahip olduğunu belirterek, söz konusu tesiste 8 saatte üretilen asfalt ile 17 bin metrekare alanın asfaltla kaplanabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, 18 milyon liralık tesislerin toplu açılışı yapıldı.

Açılışa, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, MHP İl Başkanı Naim Karataş, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.