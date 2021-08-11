Erzurum'da altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Erzurum'un İspir ilçesinde, altı gün önce tüneli basan selde kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde altı gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek (39) sele kapıldı.

Kaybolan Aksöyek'i bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 7/24 esasına göre arama çalışması yapıyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarının büyük bir bölümü tahliye edildi.

Bölgede 2 grup halinde görev yapan ekipler, tünelden çıkarılan çamur birikintilerini büyük titizlikle kontrol ederek dışarı döküyor.

Gece boyunca yapılan çalışmalarda, tünelde yaklaşık 20 metrelik alandaki balçık ve su temizlendi.

Yapımı sürdüğü için delme işlemi henüz tamamlanmayan tünelin, işçinin kaybolduğu giriş kısmından balçık ve su temizleme çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, toplam uzunluğu 1000 metre olan tünelin diğer kısmında da çalışma yapıyor.

Tünelin çıkış kısmından delinmeyen ortadaki 75 metrelik bölüme sondaj vuran ekipler, buraya uzatacakları borularla Aksöyek'in bulunduğu tahmin edilen giriş bölümündeki alanda biriken suyu tahliye etmeye çalışacak.

Özellikle tünelin iç kısmında yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekiplere destek amaçlı çevre illerdeki maden arama sahalarından da 10 ton hafriyat taşıyabilen iş makinesi bölgeye gelerek çalışmalara başladı.

Yöre halkı da ekiplere destek veriyor

Aksöyek'i arama çalışmalarında görev alan ekiplere yöre halkı da destek veriyor.

Selin meydana geldiği mahallede ikamet eden 75 yaşındaki Fikriye Ceylan, evinde yaptığı yemekleri ve diğer ikramları fırsat buldukça alanda çalışanlara kendi elleriyle ikram ediyor.

Ekiplerin arama çalışmalarını da takip eden Ceylan, AA muhabirine, kaybolan işçi Mustafa Aksöyek'i ramazanda evinde misafir ettiğini aktardı.

Tünelde arama çalışmalarına katılanların her birinin kendi evladı gibi olduğunu belirten Ceylan, şöyle konuştu:

"Türk Kızılay ve diğer devlet kuruluşları burada çalışanlara elbette yardım ediyor. Ama onlar devlet kuruluşu ben gönüllü. Elimden geldiği kadar buradaki ekiplere yardım ediyorum. Gece gündüz burada duruyorum ki yavrularım aç kalmasın. Elbette onlara yardım edeceğim. Kızımla çay, yemek ne olursa ekiplere ikram ediyorum, onları evimde misafir ediyorum, ne ihtiyaçları varsa karşılamaya çalışıyorum."

Arama çalışmalarına katılan ekiplere Türk Kızılay da çay ve çeşitli yiyecekler, Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri de sıcak çorba dağıttı.

Altı gündür süren çalışmalara rağmen bulunamayan Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.