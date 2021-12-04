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Erzurum'da altın alma bahanesiyle gittiği kuyumcuyu silahla yaraladı - Son Dakika

Erzurum'da altın alma bahanesiyle gittiği kuyumcuyu silahla yaraladı

04.12.2021 20:31
Erzurum'da altın alma bahanesiyle gittiği kuyumcuyu silahla yaraladı

Erzurum'da, altın alma bahanesiyle kuyumcuya giden bir kişi iş yeri sahibini silahla yaraladı.

Erzurum'da, altın alma bahanesiyle kuyumcuya giden bir kişi iş yeri sahibini silahla yaraladı.

Taşmağazaları Kuyumcular Çarşısı'ndaki O.Ö'ya ait kuyumcuya, kimliği tespit edilemeyen bir kişi öğleden sonra altın ve bilezik almaya geldi.

"Parayı banka üzerinden gönderebilir miyim?" diye soran şüpheli, istediği altın ve bilezikleri ayırt ettirdikten sonra iş yerine bir kaç kez çıkıp geri geldi.

Telefonla konuşması gerektiğini söyleyerek iş yerinden çıkan şüpheli, saat 17.00 civarında son kez iş yerine elinde silahla girdi.

İlk atışta silahı tutukluluk yapan şüpheli, o sırada üzerine gelen iş yeri sahibi O.Ö'yü bacağından yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri çalışanı Erdem Diler, gazetecilere, saat 14.00 civarında bir kişinin altın ve bilezik almak için dükkana geldiğini söyledi.

Almak istediği altının yaklaşık 100 bin lira olduğunu anlatan Diler, olayı şöyle anlattı:

"Parayı EFT yapabileceğini sorunca biz de tamam dedik. Birkaç kez gitti geldi ve paranın hesabına düşmediğini söyledi. Sonra bir daha geldi ve telefonunun şarjının bittiğini söyledi. Oturdu ve telefonunun şarjını hallettik. Tekrar dışarı çıktı. Ben de kendisine 'Hava soğuk, gel içeride konuş' dedim. Kendisi de dışarı çıkmam lazım dedi ve bir daha dışarı çıktı. Geldiğinde işim olmadı dedi. Ben de kendisine şarj için verdiğim powerbankı geri vereceğini düşündüm. Tam o anda silahı çekti ve bir el ateş etti. Silah herhalde tutukluluk yaptı, patlamadı. İş yeri sahibi Oğuzhan bey üstüne atlayınca ikinci kez ateş etti ve bacağından vurdu. Sonra da korktu kaçtı. Ben de peşinden koştum."

Diler, çarşıda önceden polis noktası olduğunu ve ekiplerin durduğunu anlatarak, "Altın fiyatı şu anda yüksek olduğu için çarşıda sürekli hırsızlık olayı oluyor. Bu durumların yaşanmaması için bir an önce buraya polis noktası koyulması lazım. Yetkililerden talebimiz buraya yeniden karakol yapılsın ya da cadde de polis dursun. Onların olması caydırıcı olur." diye konuştu.

Erzurum, Banka, Polis, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da altın alma bahanesiyle gittiği kuyumcuyu silahla yaraladı - Son Dakika


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