Erzurum'da Amatör Spor Haftası açılış töreni gerçekleşti

Binlerce genci bir araya getiren ve 81 ilde gerçekleşen Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri Erzurum'da başladı. Yakutiye Kent Meydanında gerçekleşen etkinliklerde Curling, Bedensel engelli bilek güreşi, İşitme engelli karate, Tekvando, Boks, Kayak, Bisiklet, Atletizm ve Halter sporcularına, katıldıkları şampiyonalardan derece ile dönmeleri münasebetiyle ödüller verildi.



Erzurum Yakutiye kent meydanında 7 - 13 ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kutlama etkinliği ile başladı. Kutlama etkinliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve kurum müdürleri katıldı.



Fuat Taşkesenligil açılış konuşmasında "Gençlerimizi sporun güzellikleriyle, fair - play ile buluşturan, Amatör Spor Haftasını büyük bir heyecan ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Amatör sporun gelişimi açısından Erzurum'da önemli atılımlar gerçekleştirmeliyiz. Sporun yayılmasını, gençlerimizin spor yapmasını ve sporun çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Geleceğin Olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.



Mehteran takımı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 'Amatör Spor Haftası' etkinliği karate, tekvando, jimnastik takımları halter ve kick boks gösterileriyle sürdü.



Gösterinin ardından katıldıkları şampiyonalardan başarı ve derece ile dönen sporculara Kurum müdürleri tarafından ödüller takdim edildi. - ERZURUM