Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Amatör Spor Haftası açılış töreni gerçekleşti
Son Dakika Spor Erzurum'da Amatör Spor Haftası açılış töreni gerçekleşti

Erzurum'da Amatör Spor Haftası açılış töreni gerçekleşti

1 saat önce

Binlerce genci bir araya getiren ve 81 ilde gerçekleşen Amatör Spor Haftası etkinlikleri Erzurum'da başladı.

Erzurum'da Amatör Spor Haftası açılış töreni gerçekleşti, System.String[]

Binlerce genci bir araya getiren ve 81 ilde gerçekleşen Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri Erzurum'da başladı. Yakutiye Kent Meydanında gerçekleşen etkinliklerde Curling, Bedensel engelli bilek güreşi, İşitme engelli karate, Tekvando, Boks, Kayak, Bisiklet, Atletizm ve Halter sporcularına, katıldıkları şampiyonalardan derece ile dönmeleri münasebetiyle ödüller verildi.


Erzurum Yakutiye kent meydanında 7 - 13 ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kutlama etkinliği ile başladı. Kutlama etkinliğine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil ve kurum müdürleri katıldı.


Fuat Taşkesenligil açılış konuşmasında "Gençlerimizi sporun güzellikleriyle, fair - play ile buluşturan, Amatör Spor Haftasını büyük bir heyecan ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyorum. Amatör sporun gelişimi açısından Erzurum'da önemli atılımlar gerçekleştirmeliyiz. Sporun yayılmasını, gençlerimizin spor yapmasını ve sporun çocuklarımıza sağlıklı bir yaşam biçimi sunmasını hedefliyoruz. Geleceğin Olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.


Mehteran takımı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 'Amatör Spor Haftası' etkinliği karate, tekvando, jimnastik takımları halter ve kick boks gösterileriyle sürdü.


Gösterinin ardından katıldıkları şampiyonalardan başarı ve derece ile dönen sporculara Kurum müdürleri tarafından ödüller takdim edildi. - ERZURUM

Yakutiye, Erzurum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı yapıldı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami, yenilgi sonrası eğlenmeye gitmesiyle tepki çekti Ajdin Hasic 18 yaşını doldurdu! İmzalar atılıyor Ünlü model Jessica Lopes, Chelsea'nin şampiyon olması durumunda tamamen soyunacağına söz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 18:33:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Amatör Spor Haftası açılış töreni gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]