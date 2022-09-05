8 kişinin yaralandığı kuzenlerin minibüs kavgası kamerada

O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

ERZURUM'da, amca çocukları arasında yolcu taşıdıkları minibüslerin satışı konusunda çıkan, sopa ve bıçakların kullanıldığı, 8 kişinin yaralandığı kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 3 Eylül saat 14.30 sıralarında, Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde meydana geldi. Karayazı ilçesine yolcu taşınan ortak minibüsleri bulunan amca çocukları, araçların satışı konusunda tartıştı. Kuzenlerden biri, artık taşımacılık yapmak istemediğini ve minibüsleri satacağını söyledi. Diğeri ise zarar edeceğini gerekçe göstererek itiraz etti. Tartışmanın ardından iki grup arasında kavga çıktı. Sopa ve 'sallama' diye tabir edilen bıçakların kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis, çevik kuvvetin de desteği ile kavgayı sonlandırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Harun, Lütfü, Tarkan, Mirza Mehmet, Menderes, Metin, Aydın ve Erkan Girgin adlı kuzenler ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavganın yaşandığı bölgede inceleme yapan polis, olayda kullanılan çok sayıda sopaya da el koydu. Kavgayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Erzurum'da 15 gün önce de tartıştıkları öğrenilen amca çocuklarının ortalığı savaş alanına döndürdükleri kavganın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Tarafların birbirine sopalarla saldırması ve yerda yatan yaralıların yer aldığ görüntülerde kavgayı izleyenler de bulunuyor.