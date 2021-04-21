Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı

Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı Erzurum'da öğlen saatlerinde havanın kötüleşmesiyle başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı ERZURUM - Erzurum'da öğlen saatlerinde havanın kötüleşmesiyle başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Erzurum'da öğlen saatlerinde kent merkezinin üzerini kaplayan bulutlar sonrasında yağmurla karışık dolu yağdı. İri taneler şeklinde yağan dolu, hazırlıksız yakalanan vatandaşları olumsuz etkiledi. Hava şartlarının kötüleşeceğini tahmin eden bazı vatandaşlar ise dışarıya çıkarken yanına şemsiyesini almayı ihmal etmedi.

Erzurum, Güncel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Erzurum'da aniden bastıran dolu yağışı vatandaşları hazırlıksız yakaladı - Son Dakika

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