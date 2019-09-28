Erzurum'da aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
1 saat önce
- Erzurum'da aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz yönde etkilediERZURUM - Erzurum'da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:30 Kaynak: İHA
- Erzurum'da aniden bastıran yağmur ve dolu hayatı olumsuz yönde etkiledi
ERZURUM - Erzurum'da sabah saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.
Erzurum kent merkezinde sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde dolu şeklinde etkili oldu. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kendilerini korumak için bina altlarına ve iş merkezlerine sığınırken, yağışlı hava trafiği de olumsuz olarak etkiledi.
Meteoroloji yetkilileri yağışlı havanın gün boyunca zaman zaman etkili olmasının beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.
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