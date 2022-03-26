Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu - Son Dakika
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Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

26.03.2022 18:56
Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

Erzurum'da anne ile kızı evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu.

Erzurum'da anne ile kızı evlerinde bıçak darbeleriyle öldürülmüş halde bulundu.

Erdal K'nin bugün İl Emniyet Müdürlüğüne giderek verdiği ifade doğrultusunda Palandöken ilçesindeki Dekor Evler'e giden polis ekipleri, eşinden boşanan Ayşe İ. ile kızı Tuğba K'yi ikametlerinde yerde hareketsiz buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde anne ile kızının bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından cesetler, Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olaya ilişkin şüpheli eski koca Erdal K. gözaltına alındı.

Öte yandan ceset kokularından dolayı cinayetin birkaç gün önce işlendiği değerlendiriliyor.

Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu
Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu
Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu
Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu

YORUMLAR
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Erzurum, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da anne ile kızı evlerinde ölü bulundu - Son Dakika


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