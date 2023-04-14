Annesini öldürüp babasını ağır yaraladı! Katil evladın söyledikleri kan dondurdu - Son Dakika
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Annesini öldürüp babasını ağır yaraladı! Katil evladın söyledikleri kan dondurdu

14.04.2023 13:12

Erzurum'da birlikte yaşadığı annesinin bıçakla boğazını keserek öldüren, babasını da ağır yaralayan 25 yaşındaki Ahmet Yavuz Köşebent'in emniyetteki ifadesinde, "Annemle ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi" dediği ortaya çıktı.

Dün saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesine bağlı Dadaşkent semtinde meydana gelen olayda Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci katta yaşayan Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent'in (57) boğazını keserek öldürdü. Çıkan sesler üzerine eşinin yattığı odaya giren baba Nevzat Köşebent (62), oğluna ne yapıyorsun diyerek engel olmaya çalıştı. Bu sırada baba da bıçak darbelerine maruz kaldı.

BABA, KARŞI KOMŞUYA SIĞINARAK KURTULDU

Babasını defalarca bıçaklayan Ahmet Yavuz Köşebent, çıkan arbedede elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, karşı komşuya sığınarak canını zor kurtardı. Komşuların elinden bıçağını aldığı Ahmet Yavuz Köşebent, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanede elinden tedavisi yapıldıktan sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Annesini boğazını keserek öldüren, babasını da ağır yaralayan gencin ilk ifadesi

"KOMŞULAR OLMASA BABAMI DA ÖLDÜRECEKTİM"

Anne ve babasıyla bir sorunu olmadığını öne süren Ahmet Yavuz Köşbent'in ifadesinde, "Anne ve babamla daha önceden hiçbir problemimiz yoktu. Sabah uyurken gizemli bir iç ses bana anne ve babamı öldürmemi söyledi. Annem ve babam ayrı odalarda yatıyor. Annemin odasına usulca girdim, uykudayken boğazını kestim. Annemin hırıltısına babam geldi. Bana 'Sen ne yapıyorsun?' dedi. Bu sefer babamı bıçaklamaya başladım. Babam kaçtı, ben de peşine gittim. Karşı komşunun zilini çaldı. Kapıyı yaşlı bir amca ve teyze açtı. Benim elimden bıçağı aldılar. Ben eve tekrar girip mutfaktan bir meyve bıçağı alıp geri geldim. Babamı tekrar bıçaklamaya devam ettim. O bıçağı da elimden aldılar. Komşular olmasaydı babamı da öldürecektim" dediği öğrenildi.

Annesini boğazını keserek öldüren, babasını da ağır yaralayan gencin ilk ifadesi

BABA YOĞUN BAKIMDA

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Ahmet Yavuz Köşebent, bugün güvenlik önlemi altında adliyeye çıkarıldı. Şüpheli, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Bu arada ağır yaralı olarak Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba Nevzat Köşebent'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Oğlu tarafından öldürülen anne Serpil Köşebent, bugün cuma sonrası Narmanlı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
  • Serkan Basar: İçerde sana dah şöylerler şimdi Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • DertLiiii: yav kim bilir ne yaptı o kadıncagıza dogrusunu anlatmıyo hemen deli ayagına yatıyolar yok içimdeki ses söyledi.Hepsi yalan Allah belanı versin senin seni doguran anaya büyüten babaya yapılırmı bu. Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • Veysel Arap: Kardeşim psikolojiniz bozulduğunuz bozuldu mu 3 harfliler bulaştı mı hemen gidin iyi bilen bir hocaya tedavi olun okutun yoksa işin aslı ileri gidiyor ölüme kadar gidiyor Cevap Yaz 4 36 Yayından Kaldır
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Son Dakika Yaşam Annesini öldürüp babasını ağır yaraladı! Katil evladın söyledikleri kan dondurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini öldürüp babasını ağır yaraladı! Katil evladın söyledikleri kan dondurdu - Son Dakika
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