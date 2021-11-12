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Erzurum'da arabaların camları buz tuttu - Son Dakika

Erzurum'da arabaların camları buz tuttu

12.11.2021 10:59

Erzurum'da arabaların camları buz tuttu Erzurum dondu, hava sıcaklığı gündüz eksi 4'e düştü Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sis ve buzlanma uyarısı yapıldı Erzurum'da hava sıcaklıkların düşmesiyle gece termometreler eksi 7'i gösterdi.

Erzurum'da arabaların camları buz tuttu

Erzurum dondu, hava sıcaklığı gündüz eksi 4'e düştü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sis ve buzlanma uyarısı yapıldı

ERZURUM - Erzurum'da hava sıcaklıkların düşmesiyle gece termometreler eksi 7'i gösterdi. Sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan Erzurumlular araçlarının camlarının buzla kaplı olduğunu gördü.

Erzurum'da etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Termometrelerin gece eksi 7, gündüz ise eksi 4'ü gösterdiği Erzurum'da sabah saatlerinde iş yerlerine ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar buz tutmuş araç camlarıyla karşılaştı. Bazı vatandaşlarda araçlarının camlarını kazıyarak açmaya çalıştı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

"Sis ve buzlanma uyarısı"

Ayrıca Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sis ve buzlanma uyarısı yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek olan sis ve pus hadiselerinin görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemiz genelinde sabah ve gece saatlerinde görülecek olan buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Öte yandan Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Palandöken'de yeterli düzeyde kar yağışı olmaması nedeniyle otel yetkilileri, kayak yapmak isteyen vatandaşlar için makinelerle üretilen suni karlama çalışmasına başladı.

Erzurum'da arabaların camları buz tuttu
Erzurum'da arabaların camları buz tuttu
Erzurum'da arabaların camları buz tuttu
Erzurum'da arabaların camları buz tuttu

Meteoroloji, Tragger, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzurum'da arabaların camları buz tuttu - Son Dakika


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