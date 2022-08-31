İl Jandarma Komutanlığı, Yakutiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ) timlerinin çalışması sonucu olayla ilgisi olduğu değerlendirilen A.S, F.D, M.E.D, Ş.M, S.M. ve A.S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erzurum'da bir kişi araçta silahla vurularak öldürüldü - Son Dakika

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