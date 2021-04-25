Erzurum'da araç sayısı 122 bin 326'ya ulaştı - Son Dakika

Erzurum'da araç sayısı 122 bin 326'ya ulaştı

25.04.2021 11:28
Erzurum'da araç sayısı 122 bin 326'ya ulaştı, System.String[]

Erzurum'da Mart ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 122 bin 326 olduğu bildirildi.

Erzurum'da Mart ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 122 bin 326 olduğu bildirildi.

TÜİK Mart 2021 İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum'da Mart ayı ölçeğinde kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 122 bin 326 olduğu bildirildi. Erzurum'da motorlu kara taşıtı sayısı şubat ayına göre yüzde 0,39 artışla 121 bin 845'ten 122 bin 326, otomobil sayısı ise yüzde 59'luk artışla 60 bin 627'den 60 bin 988'e yükseldi.

Erzurum Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Erzurum'da bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 162; bin kişiye düşen otomobil sayısı 81, bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36, bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.2 olarak hesaplandı.

Mart Ayı Erzurum Araç Varlığı

Mart ayı verilerinde Erzurum'da 60 bin 988 otomobil, 2 bin 632 minibüs, bin 200 otobüs, 27 bin 170 kamyonet, 5 bin 828 kamyon, 3 bin 161 motosiklet, 708 özel amaçlı taşıt, 20 bin 639 traktör olmak üzere toplam 122 bin 326 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum araç varlığı bakımından bölgede 3'üncü sırada yer aldı.

Mart Ayı Bölgesel Kayıtlar ve Erzurum

Mart 2021 kaydında Erzurum'da 122 bin 326, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 200 bin 271, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 324 bin 696, Doğu Anadolu Bölgesinde 801 bin 441 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi. Erzurum'un trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 15.26'lık pay gösterdi.

Mart Ayı Bölgesel Otomobil Varlığı ve Erzurum

Mart 2021 dönemi itibariyle Erzurum'da 60 bin 988, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 97 bin 499, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 128 bin 751, Doğu Anadolu Bölgesinde 359 bin 299 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı. Erzurum'un trafiği kayıtlı otomobil sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 16,97 oldu.

Mart Ayı Bölgesel Traktör Varlığı ve Erzurum

TÜİK Mart ayı verilerinde; Erzurum'da 20 bin 639, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 430, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 624, Doğu Anadolu Bölgesinde 141 bin 15 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı. Erzurum traktör sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 14.63'lük pay edindi.

Bölge İlleri Motorlu Kara Taşıtı Varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı'da 31 bin 74, Bingöl'de 17 bin 786, Bitlis'te 22 bin 505, Elazığ'da 134 bin 580, Erzincan'da 61 bin 978, Erzurum'da 122 bin 326, Hakkari'de 9 bin 56, Kars'ta 45 bin 768, Malatya'da 187 bin 946, Muş'ta 34 bin 32, Tunceli'de 9 bin 825, Van'da 76 bin 982, Ardahan'da 19 bin 107, Iğdır'da 28 bin 476 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Yüzde 71,8 Arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı. Bu ayda 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mart Ayı Verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Mart ayında 130 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 61,3'ünü otomobil, yüzde 15,4'ünü motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 5,7'sini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,5'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 71,8 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 117,8, otomobilde yüzde 87,2, motosiklette yüzde 61,0, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 56,4, kamyonette yüzde 52,7, kamyonda yüzde 47,3, otobüste yüzde 34,2 ve traktörde yüzde 30,0 arttı.

Yıllık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81 arttı. Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 183,5, kamyonda yüzde 134,2, kamyonette yüzde 86,6, otomobilde yüzde 84,8, traktörde yüzde 74,7, motosiklette yüzde 67,4 artarken, minibüste yüzde 15,6 ve otobüste yüzde 9,5 azaldı.

Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 24 milyon 454 bin 396 oldu. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,4'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,1'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2,0'ını minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

3 Aylık Değişim

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 47,3 artarak 323 bin 635 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,2 azalarak 11 bin 836 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 311 bin 799 adet artış gerçekleşti. - ERZURUM

Erzurum'da araç sayısı 122 bin 326'ya ulaştı

Doğu Anadolu, Otomobil, Erzurum, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erzurum'da araç sayısı 122 bin 326'ya ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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