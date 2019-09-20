Son Dakika Haberleri: Erzurum'da aranan 16 şahıs yakalandı
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Erzurum'da aranan 16 şahıs yakalandı

1 saat önce

Erzurum'da, aranan şahıslara yönelik operasyonda hakkında 1 yıl ile 22 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 16 kişi operasyonla yakalandı.

Erzurum'da aranan 16 şahıs yakalandı, System.String[]

Erzurum'da, aranan şahıslara yönelik operasyonda hakkında 1 yıl ile 22 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 16 kişi operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, adli mercilerden gerekli izinlerin alınmasının ardından, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan ve bazılarının haklarında 1 yıl ile 22 yıl arasında değişen hapis cezası bulunan 16 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın koordinesinde son 9 ayda yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlara karıştığı için yakalanan bin 867 kişiden 537'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:08 Kaynak: AA
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