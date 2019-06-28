Erzurum'da aranan FETÖ firarisi Kahramanmaraş'ta yakalandı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:17 Kaynak: AA
'ın Dulkadiroğlu
ilçesinde aranan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Erzurum
'daki soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan E.N'nin (26), Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.
Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu
Meral Akşener hakkındaki FETÖ soruşturmasında gizlilik kararı
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Sağanak yağış geliyor
BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD'ye devrine onay verdi