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Erzurum'da aranan kişilere yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

7 saat önce

Erzurum'da aranan kişilere yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Erzurum'da aranan kişilere yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı, System.String[]

Erzurum'da aranan kişilere yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında "kasten yaralama", "dolandırıcılık", "hırsızlık", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yaklaşık 100 polisin katılımıyla sabah saatlerinde merkez ilçeler Yakutiye, Palandöken ve Aziziye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında 1 yıl 3 aydan 9 yıl 10 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler cezaevine gönderildi.

Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:34 Kaynak: AA
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