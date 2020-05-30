Erzurum'da arazi kavgası: 5 ölü (1) - Son Dakika

ERZURUM'un Çat ilçesine bağlı Köseler köyünde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Köyde, jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan 2 kişi aranıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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