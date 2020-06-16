Erzurum'da arıcılığın desteklenmesi amacıyla

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi desteğiyle oluşturulan "bal ormanı"nın açılışı yapıldı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresinden yapılan açıklamaya göre, DAP desteğiyle, Şenkaya Belediyesinin 20 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiği bal ormanına, yonca ve bal özü yüksek bitki tohumları ekilerek 120 arı kovanı konuldu.

Bölgede bal üretiminin arttırılması ve arıcılığın desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen bal ormanı, üretime açıldı.

DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, arı ve arı ürünlerinin, ekosistemin devamlılığı için çok önemli olduğunu belirtti.

Doğadaki çok sayıda türün varlığını devam ettirmesinde ve bitki gen kaynaklarının sürekliliği ve çeşitlenmesinde arıların önemli işlevleri olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Daha önceki yıllarda olduğu gibi, bal üretimini arttırmak ve arıcılığa destek olmak amacıyla bölge illerinde arıcılığın gelişmesi ve arıcıların daha fazla gelir elde etmesi için arıcılıkla ilgili projelere destek sağladık. İlk defa örnek bir proje olarak, Şenkaya Belediyesinin Bal Ormanı Projesi'ni fonladık. Söz konusu örnek projenin başarılı olması durumunda, bölge illerinde bal ormanı projelerini de destekleyeceğiz. Doğal bal üretimi için yegane çözüm bal ormanlarıdır."

Açılışa, Şenkaya Kaymakamı Çağlar Tekin, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir ve Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay ile personel katıldı.