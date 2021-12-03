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Erzurum'da asayiş ekipleri suçlulara fırsat vermiyor - Son Dakika

Erzurum'da asayiş ekipleri suçlulara fırsat vermiyor

03.12.2021 14:26
Erzurum'da asayiş ekipleri suçlulara fırsat vermiyor

Erzurum'da asayiş ekiplerince geçen ay genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik operasyonlarda yakalanan 56 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Erzurum'da asayiş ekiplerince geçen ay genel güvenlik ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik operasyonlarda yakalanan 56 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte, kasım ayında suç işlenmesinin önlenerek genel güvenliğin sağlanması ve suçluların yakalanması amacıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yaptı.

Çalışmalar sonucu, "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten yaralama", 6136 sayılı "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme", "yağma", "silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "işyerinden, kamu kurumundan, evden, otodan ve açıktan hırsızlık yapma" suçlarına ilişkin 31 olay aydınlatıldı.

Ekiplerin bu süreçte düzenledikleri operasyonlarda, söz konusu olaylara karıştıkları iddiasıyla yakaladıkları 56 şüpheliden 24'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, 5 ruhsatsız tabanca ve 4 av tüfeği ile bunlara ait fişekler, 23 kesici ve delici suç aleti, 1 altın bilezik, 1 altın yüzük, 3 saat, 8 çift gümüş küpe, 1 gümüş yüzük ve küpe, 4 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 televizyon, 15 bin lira değerinde otomobil motoru parçaları, 55 kalorifer peteği, 5 matkap, 1 harita kod verme cihazı, 12 oto lastiği, 208 demir sikke, 1 bakır çay kazanı, 100 bin lira değerinde su tesisat malzemesi, bin 500 metre yer altı kablosu, 4 playstation ve 2 jeneratör aküsü ele geçirildi.

Çalınan malzemeler görevlilerce sahiplerine teslim edildi.

Kentte bu operasyonlar dışında "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık yapma", "dolandırıcılık", "kasten yaralama" ve 6136 sayılı "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etme" gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ya da yakalama kararı olan 75 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Ateşli Silahlar Kanunu, Erzurum, Asayiş, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da asayiş ekipleri suçlulara fırsat vermiyor - Son Dakika


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