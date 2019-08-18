Erzurum'da asayiş uygulaması

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Kubilay Aka ile aşk yaşadığı söylenen Hilal Altınbilek, Miray Daner'in adını duyunca çılgına döndü

Bankalar arası para taşımacılığıyla 4 milyon euro çalan zanlılardan biri daha yakalandı