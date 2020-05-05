Erzurum'da aşevi kazanları iftar sofrası kuramayanlar için kaynıyor - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren bir aşevinde hazırlanan yemekler, iftar vakti ihtiyaç sahibi 49 kişiye dağıtılıyor.

İlçede 2002 yılından beri kaymakamlık bünyesinde ramazanda ihtiyaç sahiplerine hizmet verilen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bu ramazanda şimdiye kadar kapalı olan aşevi, alınan tedbirlerle yeniden faaliyete başladı.

Bu çerçevede aşevinde hazırlanan yemekler, ramazanda iftar sofrası kuramayan 49 kişiden oluşan ihtiyaç sahibi 22 aileye iftar vakti dağıtılıyor.

Ücretsiz dağıtılan 3 çeşit yemeği ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götüren aşevi personeli, uygulamayı ramazan boyunca sürdürecek.

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, aşevlerinin Türk kültürünün bir parçası olduğuna işaret ederek, "Kültürümüzün mirası olarak devraldığımız özgün birer Osmanlı kurumu olan 'imarethaneler' hayırseverlik, sosyal yardımlaşma anlayışının vücut bulduğu kurumlar olarak, günümüzde aşevi veya aşhane adı altında hizmetlerine devam etmektedir." dedi.

Turan, şunları kaydetti:

"Sivil toplum kuruluşu olan aşevleri sosyal açıdan değerlendirildiğinde hayırseverlik anlayışıyla ahlaki bir çatı altında bütünleşebilen insanların yardımlaşma merkezidir. 'Bir kap sıcak yemek, alan ve veren arasında gönül köprüsü kurar' anlayışıyla hareket eden aşevi personeline teşekkür ederim."