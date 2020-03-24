Erzurum'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Erzurum'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı

6 saat önce

Erzurum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya üzerinden asılsız ve provokatif paylaşımlar yapan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Erzurum'da asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 3 kişi hakkında işlem yapıldı, System.String[]

Erzurum'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili sosyal medya üzerinden asılsız ve provokatif paylaşımlar yapan 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımlar yapan 3 şüphelinin tespit edilerek haklarında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, suç ve suçluların tespiti için sosyal medyada koronavirüse ilişkin asılsız ve provokatif paylaşımlar yapanlara yönelik "sanal devriye" faaliyet çalışmalarının artarak ve titizlikle devam edeceği aktarıldı.

Siber Suçlarla Mücadele, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:28 Kaynak: AA

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