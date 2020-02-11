Erzurum'da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

Erzurum'da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu

6 saat önce

Erzurum'un Çat ilçesinde yolu kapanan köyde bulunan hasta askeri helikopterle kurtarıldı.

Erzurum'da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu, System.String[]

Erzurum'un Çat ilçesinde yolu kapanan köyde bulunan hasta askeri helikopterle kurtarıldı. Hasta, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, Acil Çağrı Merkezi tarafından İl Jandarma Komutanlığına, Çat ilçesine bağlı Çimenözü Mahallesinde ikamet eden bir vatandaşın kalp hastası olduğu ve yoğun kar yağışı nedeniyle hastaneye gidemediği bilgisinin verildiği belirtildi.


Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığına ait S-70 Sikorsky Genel Maksat helikopteri hastanın tahliyesi için bölgeye sevk edildi. Hasta Karataş, Deliktaş mezrasından helikopterle alınarak Erzurum'a getirildi. Burada 112 Acil servis ekiplerine teslim edilen Karataş, Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Jandarma, Çat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş
Diaby'nin menajeri Erk Toros: Diaby değil takım kötü Çinli uzmandan rahatlatan koronavirüs açıklaması: Salgın nisan ayında sona erebilir Mahrem fotoğrafları ifşalanan Aslı Bekiroğlu kameralar karşına geçti

Son Dakika Haberleri
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 00:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzurum'da askeri helikopterle hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]