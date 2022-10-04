Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı

04.10.2022 17:30

Erzurum'da askeri personel ve öğretmenleri taşıyan servis araçlarının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Erzurum'da askeri personel ve öğretmenleri taşıyan servis araçlarının çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Sürücüleri belirlenemeyen 25 S 0143 plakalı öğretmenleri taşıyan midibüs ile 25 EB 756 plakalı askerleri taşıyan minibüs, Erzurum- Ağrı kara yolunun İtfaiye Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Servis aracındaki öğretmenlerin, hizmet içi eğitim semineri için Türkiye'nin farklı şehirlerinden kente geldikleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı - Son Dakika

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