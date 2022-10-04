İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzurum'da servis araçları çarpıştı, 6 askeri personel ile 4 öğretmen yaralandı - Son Dakika

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