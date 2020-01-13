Erzurum'da 'Askıda Kitap Var' projesi - Son Dakika
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Erzurum'da 'Askıda Kitap Var' projesi

6 saat önce

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 'Askıda Ekmek Var' geleneğinden yola çıkan Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, 'Askıda Kitap Var' projesi ile gönüllere kitapla giriyor.

Erzurum'da 'Askıda Kitap Var' projesi, System.String[]

Osmanlı İmparatorluğu Döneminde 'Askıda Ekmek Var' geleneğinden yola çıkan Erzurum GSİM Palandöken Gençlik Merkezi, 'Askıda Kitap Var' projesi ile gönüllere kitapla giriyor.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezleri insan odaklı faaliyetlerine yoğun tempoda devam ederken, Palandöken Gençlik Merkezi de örnek bir projeye imza attı. 'Askıda Kitap Var' projesini başlatan Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi, bir ilke imza atarken, örnek projesi sayesinde kitapla gönüllere giriyor.


Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi, Osmanlı dönemindeki "Askıda Ekmek" geleneğinden ilham alarak 'Askıda Kitap' projesini başlattı. Medeniyetimizde merhametle yardım etmeyi ilke edinen kurumlar hep olageldiğine işaret eden proje gönüllüleri, "Bugün bizler medeniyetimizin devamını daha parlak günlere paylaşarak taşıyabileceğimiz düşüncesiyle 'okumak, okumayan kalmasın demektir' diye yeni bir söylemle sesimizi ve derdimizi öncelikle Erzurum'da yaşayan gençlerimize duyurmak istiyoruz. Erzurum'dan Anadolu'nun her köşesine uzanacağına inandığımız bu iyilik hareketine destek veren Final Eğitim Kurumları'na, öğretmenlerine ve öğrencilerine gönülden teşekkür ederiz" dedi.


Palandöken Gençlik Merkezi 'Askıda Kitap Projesi' Koordinatörü Mikail Usta, bir kişinin gönlüne kitapla girebilmek kadar kıymetli bir projede bulunmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Geçmişin izleriyle geleceği inşa etmenin en güzel hamlesini genç, kitap, heyecan ve sorumlulukta buluyoruz. Gençlik Merkezi Müdürümüz 'ün teşvikleri, çalışma arkadaşlarımın destekleri ve gönüllü gençlerimizin özverili gayretleriyle meydana gelen projemizi tanıtmaktan sevinç duyuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.


Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, gençlerimizin fikri gelişimi için kitap okumanın önemi son derece mühim olduğunun altını çizerek, "Kitapların, sınırları olmayan ülkeleri ve gerçek hayatta karşılaşamayacağımız sayısız karakterleriyle, gençlerimizi sessiz öğretmenlerle buluşturmak için böyle bir projeyi hayata geçirmeyi düşündük . Bu proje ile bir farkındalık oluşturup gençlerimizin kitaplarla buluşmasını sağlamak nihai hedefimiz gibi görünse de ufkumuzu burada sınırlandırmak istemiyor, askıdan düşüncelere düşen kitap tohumlarının coğrafyamızı yeşertmesini temenni ediyor,şehrimize yeni kitap dostları kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.


Erzurum Gençlik Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ve Gençlik Merkezlerimizde yapılan çalışmaların toplumun her kesimine hitap ettiğini belirterek bu gibi faaliyetlerin, ufku açık gençlerin becerileri ve yetenekleri yanında sorumluluk duygularının gelişmesine katkı sağladığını vurgulayarak, "Böyle anlamlı bir projenin Palandöken Gençlik Merkezi tarafından hayatiyete geçirmiş olması bizim için mutluluk kaynağı 'gençlerimiz geleceğimizdir' sözünü hayata taşıyan gençlere ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Palandöken, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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