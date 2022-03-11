Erzurum'da "Atletizm Kurtuluş Kupası" yapıldı - Son Dakika

Erzurum'un Düşman İşgalinden kurtuluşunun 104. yılı nedeniyle "Atletizm Kurtuluş Kupası" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen atletizm yarışlarında sporcular açtıkları Türk bayrağı ile Kazım Karabekir Stadı Kampüsünde başlayarak, Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi güzergahında koştu.

Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, yarışların ardından yaptığı açıklamada, organizasyonu "Bağımsızlık Coşkusu ve Bayrak Koşusu" sloganıyla düzenlediklerini aktardı.

Güzel ve anlamlı bir koşu gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, "Bizlere öylesine anlamlı bir günde destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür ederiz. Olumsuz hava koşullarına rağmen fedakarlık yapan antrenörleri ve sporcuları da koşuya katıldıkları için tebrik ederim" dedi.