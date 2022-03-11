Erzurum'da "Atletizm Kurtuluş Kupası" yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzurum'da "Atletizm Kurtuluş Kupası" yapıldı

11.03.2022 15:35
Erzurum'da "Atletizm Kurtuluş Kupası" yapıldı

Erzurum'un Düşman İşgalinden kurtuluşunun 104. yılı nedeniyle "Atletizm Kurtuluş Kupası" düzenlendi.

Erzurum'un Düşman İşgalinden kurtuluşunun 104. yılı nedeniyle "Atletizm Kurtuluş Kupası" düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen atletizm yarışlarında sporcular açtıkları Türk bayrağı ile Kazım Karabekir Stadı Kampüsünde başlayarak, Atatürk Üniversitesi ile Büyükşehir Belediyesi güzergahında koştu.

Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan, yarışların ardından yaptığı açıklamada, organizasyonu "Bağımsızlık Coşkusu ve Bayrak Koşusu" sloganıyla düzenlediklerini aktardı.

Güzel ve anlamlı bir koşu gerçekleştirdiklerini belirten Doğan, "Bizlere öylesine anlamlı bir günde destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'e teşekkür ederiz. Olumsuz hava koşullarına rağmen fedakarlık yapan antrenörleri ve sporcuları da koşuya katıldıkları için tebrik ederim" dedi.

YORUMLAR
500
Atletler kurtuluşa koştu Atletler kurtuluşa koştu Minikler kardan kaçtı Minikler kardan kaçtı

Türk Bayrağı, Atletizm, gençlik, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da 'Atletizm Kurtuluş Kupası' yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:32 Erdoğan, Antalya'dan dünyaya seslendi: 8 yıl önce Kırım'a ses çıkarsanız, bugün Ukrayna yaşanır mıydı?
15:29 Ali Koç'tan kavgadan söylenmeyecek sözler: Fenerbahçe nefreti, TFF'nin damarlarına öyle sirayet etmiş ki...
15:20 Kaderimin Oyunu bu akşam ekranlarda! Yeni bölümde Nergis yakalanacak mı?
15:16 CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanından ortak açıklama: ÖTV alınmasın dedik, dikkate alınmadı, üzülerek toplu ulaşıma zam yapacağız!
15:09 Aşk Mantık İntikam bu akşam sevenleriyle buluşuyor! Esra ve Ozan sorunlarını çözebilecek mi?
15:05 Putin 'olumlu' konuştu, piyasa tepki verdi, dolar düştü!
14:53 Eski hakem Deniz Çoban Türk futbolu için ağır konuştu: Depreme hazır olun
14:49 Yeni seçim yasası hazır: İktidarın büyük ve küçük ortakları birlikte açıklayacak! Baraj %7'ye düşüyor
14:48 Rusya lideri Putin konuştu: Ukrayna'yla yürütülen müzakere sürecinde bazı olumlu değişimler var
14:40 Avrupa Birliği'den Ukrayna'ya 300 milyon euro mali destek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 15:40:38. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum'da "Atletizm Kurtuluş Kupası" yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement