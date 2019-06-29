Son Dakika Haberleri: Erzurum'da atlı cirit heyecanı
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Erzurum'da atlı cirit heyecanı

59 dakika önce

Erzurum'da 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları heyecanı devam ediyor.

Erzurum'da atlı cirit heyecanı, System.String[]
Erzurum'da 23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin 100'üncü Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları heyecanı devam ediyor.

Erzurum Valiliği koordinesinde Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda düzenlenen ve 12 takımın mücadele ettiği müsabakaların ikinci haftasında, Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü ile Haydarhan Atlı Spor Kulübü takımları karşılaştı.
Çok sayıda vatandaşın da izlediği ve 90 dakika süren müsabakayı Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü kazandı.
Organizasyonun başhakemi Cem Cağatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakadan galip ayrılan takımın diğer illerdeki müsabaka birincileri ile mücadele edeceğini söyledi.
Karşılaşmaların çekişmeli geçtiğini dile getiren Çağatay, "Atlı cirit ata sporumuz ve bu ata sporumuzu federasyon olarak olabildiğince öne çıkarmaya çalışıyoruz. Cirit ve geleneksel sporlarımızın tanıtılması noktasında çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.
Organizasyon, 7 Temmuz'da aynı sahadaki Yarımca Atlı Spor Kulübü ile Çayırtepe Atlı Spor Kulübü arasındaki karşılaşmayla sona erecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Atlı Spor Kulübü, Spor
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