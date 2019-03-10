Son Dakika Haberleri: Erzurum'da "Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası" Nefes Kesti

Erzurum'da "Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası" Nefes Kesti

51 dakika önce

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen "Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası" renkli görüntülerin yaşandığı final yarışlarıyla sona erdi.

Erzurum'da
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca (GSDF) Erzurum'da düzenlenen "Atlı Kızak Türkiye Şampiyonası" renkli görüntülerin yaşandığı final yarışlarıyla sona erdi. Başlangıç çizgisinden tek tek start verilen yarışmacılar, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için büyük çaba harcadı.

Yakutiye ilçesindeki Emrullah Yiğit Çakır Cirit Sahası'nda yapılan şampiyonada Erzurum, Kars ve Erzincan'dan gelen 31 kulübün sporcuları katıldı. Başlangıç çizgisinde atlı kızakları bir araya gelen ve tek tek start verilen yarışmacılar, bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşabilmek için büyük çaba harcadı.

Dün gerçekleşen eleme yarışları sonucunda en iyi dereceleri yaparak ilk 5 sırayı alan Gökhan Korkmaz, Yıldıray Kulaçoğlu, İsmail Diyarbakır, Serkan Avcı ve Yunus Yıldırım, bugün yapılan final serisinde şampiyonluk için mücadele etti.

Soğuk havada yapılan şampiyona ile atalarının bin yıllık geleneğini yaşatan sporcular, nefes kesti.

Yarışlar sonunda Şah Dadaş Atlı Spor Kulübünden Yıldıray Kulaçoğlu birinci, Can Dadaş Atlı Spor Kulübünden İsmail Diyarbakır ikinci ve Şengel Atlı Spor Kulübünden Gökhan Korkmaz üçüncü oldu.

Sporculara düzenlenen törenle madalya ve kupalarını Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç ile Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fuat Taşkesenligil takdim etti.

Öte yandan, şampiyonada atı aşırı kamçılayan bir sporcu, yarışmadan diskalifiye edildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 01:01 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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