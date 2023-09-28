Erzurum'da Av Tüfeği Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Erzurum'da Av Tüfeği Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti

Erzurum\'da Av Tüfeği Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 28.09.2023 09:31

Erzurum'da bir işyerinde av tüfeğiyle uğraşan Mehmet Akif A., tetiğe dokunması sonucu arkadaşı Muhammet Emin S.'yi boynundan kazara vurdu. Sağlık görevlileri olay yerinde Muhammet Emin S.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet Akif A. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzurum'da bir işyerinde av tüfeğiyle uğraşan Mehmet Akif A. (21), tetiğe dokunması sonucu arkadaşı Muhammet Emin S.'yi (18) boynundan kazara vurdu. Yakutiye Kurtuluş Mahallesi Keresteciler Caddesi'ndeki iş yerinin eşyalarını toparlayan Muhammet Emin S. ile Mehmet Akif A., burada gördükleri av tüfeğini incelediler. Bu esnada doldur-boşalt yapan Mehmet Akif A. kazara tetiğe dokununca ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Muhammet Emin S.'nin boynuna isabet etti. Çağrı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi gönderildi. Ancak sağlık görevlileri Muhammet Emin S.'nin yaşamını yitirdiği tespit ettiler. Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mehmet Akif A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerine gelen Muhammet Emin S.'nin babası fenalaştı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Akif, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzurum'da Av Tüfeği Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da Av Tüfeği Kazası: Bir Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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