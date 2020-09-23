Erzurum'da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Son Dakika

Erzurum'da Avrupa Spor Haftası etkinliği

- Erzurum'da Avrupa Spor Haftası etkinliği Sporcuların gösterisi nefes kesti Vali Okay Memiş, sporcularla birlikte masa tenisi maçı yaptı, ayak voleybolu oynadı Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sporcular tarafından gösteri düzenlendi.

- Erzurum'da Avrupa Spor Haftası etkinliği

Sporcuların gösterisi nefes kesti

Vali Okay Memiş, sporcularla birlikte masa tenisi maçı yaptı, ayak voleybolu oynadı

ERZURUM - Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda sporcular tarafından gösteri düzenlendi. Törene katılan Erzurum Valisi Okay Memiş, sporcularla birlikte masa tenisi oynadı, etkinliklere destek verdi.

Erzurum Havuz Başı Kent Meydanında organize edilen 23-30 Eylül tarihleri arasında organize edilen Avrupa Spor Haftası Etkinliğine Gençlik ve Spor Müdürlüğü ev sahipliği yaptı. Pandemi kurallarına göre yapılan etkinlikte sporcuların gösterileri nefes kesti. Etkinliğe Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Antrenörler, sporcular ve etkinliği izlemeye gelen vatandaşlar katıldı.

Gösterileri yerinde izleyen Erzurum Valisi Okay Memiş gösteriye katılan branşları gezerek onlara moral verdi, sporcularla basket attı, masa tenisi, ayak voleybolu oynadı, curling topu attı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil etkinlik kapsamında bir konuşma yaparak, "İçinde bulunduğumuz Pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, kısa hazırlanan ve program 81 ilde eş zamanlı olarak 23-30 Eylül tarihleri arasında yapılan Avrupa Spor Haftası etkinliği hem kamu oyuna, hem de salgın dönemde spordan uzak kalmış vatandaşlara spor etkinliğini belleklerimizde yeniden canlandırmak amacıyla bu gün bizler de Erzurum'dan katkı veriyoruz. Sizlerin de takip ettiği gibi Pandemi sürecinde Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, spor her yerde, spor sokağı, balkonlar sizin etkinlikleri ile spor ailesi olarak sporun yaygınlaşması, sağlıklı bir yaşam için etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Pandemi sürecinde sizlere 8 branşta Avrupa Spor Etkinliği katkı sunmak için kamu oyuna duyurmak için bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş ise "Kış sporları başta olmak üzere kayakla atlama ve diğer spor dallarında Erzurum olarak çok iyiyiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı alanlar çok iyi, aynı zamanda da Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait spor tesisleri harika. Erzurum'da Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerimiz bulunmaktadır. Avrupa'nın 2100 metrede yükseklikteki tek yüzme havuzu bizde bulunuyor. Almanlar, İtalyanlar, Slovaklar, İsviçreliler Erzurum'a gelen kampa giriyorlar. BB Erzurumspor Süper Ligde onları da tebrik ediyorum. Doğa olarak muhteşem, Türkiye çapında profesyonel dağcılarımız var. Erzurum kış turizmi canlandırmak amacıyla bir milyon turist çekiyoruz. Narman peri bacalarımız bulunmaktadır. Tortum ilçesinde bulunan Tortum Şelalesini yeniledik. Avrupa Spor Haftası içerisinde bulunduğumuz için arkadaşlar farkındalık yapmak için sporcularını buraya getirdiler. Ben mümkün olduğu kadarıyla spor yapmaya gayret ediyorum. Pandemi sürecince kişiler bireysel spor yapmaları çok önemli. Tedbir alındıktan sonra her türlü spor yapılabilir. Emeği geçen her kese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erzurum'da Avrupa Spor Haftası etkinliği

Okay Memiş, Erzurum, Avrupa, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 13:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Erzurum'da Avrupa Spor Haftası etkinliği - Son Dakika Spor

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