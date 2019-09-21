Son Dakika Haberleri: Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

26 dakika önce

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ayının saldırması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Erzurum'un Uzundere ilçesinde ayının saldırması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ulubağ Mahallesi'nde Mustafa Öneş (81), evinin bahçesinde karşısına aniden çıkan ayının saldırısına uğradı.

Öneş'in yardım çığlıklarını duyan eşi Gülsün Öneş de bağırarak çevreki komşularından yardım istedi.

Mustafa Üneş'i ağır şekilde yaraladıktan sonra bahçeden kaçan ayı, bölgedeki bir arazide ceviz toplayan Ayşe ve Murat Yıldız çifti ile karşılaştı.

Karşılaştığı çifti de yaralayan ayı, daha sonra kaçıp uzaklaştı.

112 Acil Servis görevlilerince ilçedeki bir hastaneye kaldırılan yaralılar, daha sonra Erzurum'daki hastanelere sevk edildi.

Saldırıda ağır yaralanan Mustafa Öneş hayattını kaybetti. Yıldız çiftinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uzundere, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı
Kavgalı olduğu köy muhtarını pompalı tüfekle vurarak öldürdü Arnavutköy'de aile katliamı: Anne, baba ve iki kardeşini öldürdü Siyaset dünyasından Neslican Tay'ın ölümüne ilişkin mesajı: Gittin, çok üzgünüz çok

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 03:06:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da ayı saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]