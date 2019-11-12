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Son Dakika Genel Erzurum'da ayı saldırısı...Ayının saldırdığı çobanın hayatını köpekleri kurtardı - Son Dakika

Erzurum'da ayı saldırısı...Ayının saldırdığı çobanın hayatını köpekleri kurtardı

6 saat önce

Erzurum'da ayı saldırısı...Ayının saldırdığı çobanın hayatını köpekleri kurtardı Çoban hastaneden taburcu olunca hayatını kurtaran köpeklerini ziyafet çekecekERZURUM - Erzurum'da küçükbaş hayvanlarını otlatan çobana ayı saldırdı.

Erzurum'da ayı saldırısı...Ayının saldırdığı çobanın hayatını köpekleri kurtardı

Çoban hastaneden taburcu olunca hayatını kurtaran köpeklerini ziyafet çekecek

ERZURUM - Erzurum'da küçükbaş hayvanlarını otlatan çobana ayı saldırdı. Çobanı parçalamaya çalışan ayıya saldıran köpekler çobanın hayatını kurtardı. Tedavi altına alınan çoban hastaneden çıktığında hayatını kurtaran köpeklerine ziyafet vereceğini söyledi.

"Çobanın hayatını köpekleri kurtardı"

Olay, Erzurum'a bağlı Olur ilçesi Ormanağzı köyü Mükav Mezrası'nda meydana geldi. Kötek mevkiinde koyunlarını otlatan çoban Mete Esen aniden ayıyla karşı karşıya kaldı. Ayıdan kaçmaya çalışan Mete Esen ağaca çıkmak istedi ancak başaramadı. Ayının darbeleriyle sol kol ve bacağından yaralanan Mete Esen'i son onda çoban köpekleri ayının elinden kurtardı. Çoban köpeklerinin arkadan saldırmasıyla ayı çoban Mete Esen'i bırakarak kaçtı. Olayı duyan köylüler olay yerine 112 Sağlık ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, sol kol ve sol bacağından yaralanan çobana ilk müdahaleyi yaparak Oltu Devlet Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan Mete Esen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Taburcu olunca köpeklerine ziyafet verecek"

Öte yandan olay anını anlatan Esen, "Hayvanlarımı otlatıyordum. Birden önüme ayı çıktı. Kaçarak ağaca çıkmaya çalıştım. Ayaklarımdan tutan ayı çekerek beni yere düşürdü. Bir anda neye uğradığımı şaşırdım. Tam ümidimi kestiğim anda köpeklerim ayıya saldırdı. Köpeklerim saldırısıyla panikleyen ayı beni bırakarak kaçtı. Köpeklerim olmasaydı belki şimdi yaşamıyordum. Hayatımı köpeklerime borçluyum. Hastaneden taburcu olduğumda köpeklerimi ziyafet vereceğim" dedi.

Erzurum'da ayı saldırısı...Ayının saldırdığı çobanın hayatını köpekleri kurtardı

Erzurum, Genel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:04 Kaynak: İHA
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