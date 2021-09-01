Erzurum'da ayının saldırdığı kişi ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Erzurum'un Tortum ilçesinde avlanırken ayı saldırısı sonucu ağır yaralanan Yaşar Kandemir, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlçenin Şenyurt Mahallesi'ndeki bir bölgede domuz avına çıkan 4 avcı, bir süre sonra ayrı ayrı yerlere dağıldı.

Aniden karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan avcılardan Kandemir, bağırarak arkadaşlarından yardım istedi.

Arkadaşlarının havaya ateş açması sonucu Kandemir'e saldırıyı bırakan ayı, olay yerinden uzaklaştı.

Saldırıda kollarından ağır yaralanan ve ciddi kan kaybı yaşayan Kandemir'in durumunu gören arkadaşları 112 Acil Servis'i arayarak olayı haber verdi.

Tortum Devlet Hastanesi'ne getirilen ve ilk müdahalesi burada yapılan Kandemir, daha sonra ilçe hastanesinin önüne iniş yapan ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakım Servisinde tedaviye alınan Kandemir'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.