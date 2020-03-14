Erzurum'da Aziziye Belediyesinden Kovid-19 fırsatçılarına denetim - Son Dakika
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Erzurum'da Aziziye Belediyesinden Kovid-19 fırsatçılarına denetim

6 saat önce

Erzurum'da Aziziye Belediyesince ilçe sınırlarında faaliyet gösteren gıda satış noktaları ve marketlerde yeni tip konavirüsü (Kovid-19) fırsatçılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Erzurum'da Aziziye Belediyesinden Kovid-19 fırsatçılarına denetim, System.String[]

Erzurum'da Aziziye Belediyesince ilçe sınırlarında faaliyet gösteren gıda satış noktaları ve marketlerde yeni tip konavirüsü (Kovid-19) fırsatçılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekipleri gün içerisinde gıda satış noktaları ve marketlerde yaptığı denetimlerde etiketleri inceleyerek zamlı satış yapmak isteyen esnafı uyardığı belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinde baş gösteren ve tüm dünyaya yayılmaya başlayan Kovid-19 salgınını fırsata çevirmek isteyerek vatandaşların panik havasını istismar ederek fahiş zam yapanlar hakkında yüklü cezalar uygulanacağına işaret edilen açıklamada, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın şu ifadelerine yer verildi:

"Yerel yönetimler olarak halkı sömürmeyi amaç edinenlerin takibinde olacağız. Şu ana kadar zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde herhangi suç unsuru görülmedi. İlçede tüm esnafı yakın takibe aldık. Şikayetleri değerlendiriyoruz. Kovid-19 riski devam ettiği sürece haksız satış yapanlara gereken cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlarımız 4449125 numaralı telefon ile 0535 019 0191 WhatsApp şikayet hattı aracılığı ile Aziziye Belediyesi Beyaz Masa birimine ulaşarak şikayetlerini 24 saat boyunca iletebilirler."

Orhan, bu konularda duyarlılık gösteren ilçe esnafına teşekkür ederek, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum, Aziziye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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