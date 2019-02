Erzurum'da, Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Vali Okay Memiş , yakın zamanda Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda en büyük uyuşturucu miktarının Erzurum 'da yakalandığını anımsatarak, "Uyuşturucunun arkasında PKK terör örgütünün olduğuna dair kuvvetli deliller tespit ettik, konu şu an yargıda" dedi.Erzurum'da "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı" Vali Okay Memiş'in başkanlığında yapıldı.İl Müftülüğü Konferans salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Okay Memiş, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan , İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun, İlçe Kaymakamları ve diğer kurul üyeleri katıldı. Vali Memiş, tüm Türkiye 'de eş zamanlı olarak "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı" yapıldığına dikkat çekerek, uyuşturucu ile mücadelenin ülkenin önemli ve hassas konularından biri olduğunu söyledi.Dünya'daki hızlı nüfus artışıyla uyuşturucu ile mücadelenin devletlerin önceliği haline geldiğini belirten Vali Memiş, 'Artık bütün dünyada, ülkemizde nüfus artış hızının ve gelir düzeyinin artmasıyla beraber özellikle uyuşturucuyla mücadele devletlerin, kurulların, bakanlıkların birinci önceliği haline geldi. Asayişle ilgili tedbirlerimizi alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna imza atan İl Emniyet Müdürümüzü ve ekibini kutluyorum. Uyuşturucunun arkasında PKK terör örgütünün olduğuna dair kuvvetli deliller tespit ettik, konu şu an yargıda" dedi."Erzurum için ürkütücü bir tablo yok"Uyuşturucuyla mücadelede doğru bilgilendirme ve doğru yaklaşımın önemine değinen Vali Memiş, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:"Valiliğimiz, Kaymakamlıklarımız, Sağlık Müdürlüğümüz, Emniyetimiz, Jandarmamız, Üniversitelerimiz, Kamu Kurumlarımız, STK 'larımız, Derneklerimiz, Vakıflarımız bu konuda vatandaşlarımızı bilgilendiriyor. Farkındalık oluşturmak açısından uygun, ama biraz daha dikkat etmek durumundayız. Bazen bilgilendirme yaparken özendirici noktalara dahi gidebiliriz, bu mücadele çok çetrefilli bir mücadele. Madde bağımlısı bir genci çok iyi niyetle kurtarmak isteyen arkadaşlarının madde bağımlılığı batağına düştüğünü gözlemliyoruz. Madde bağımlılığı sadece parçalanmış ailelerde değil varlıklı, huzurlu, mutlu hatta örnek ailelerde de görülebiliyor. Çok ciddi önlem almamız gerektiğini biliyoruz. Eldeki verilere baktığımızda Erzurum için ürkütücü bir tablo yok. Erzurum'un toplumsal değerlere önem vermesinin, dadaş kültürünün avantajlarını yaşıyoruz. Örnek duruşlarından dolayı bütün dadaşları kutluyorum. Bu konuda toplumun her kesimine büyük görev düşüyor" - ERZURUM