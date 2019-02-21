Son Dakika Haberleri: Erzurum'da Baharın Müjdecisi Kar Çiçekleri Açtı

Erzurum'da Baharın Müjdecisi Kar Çiçekleri Açtı

50 dakika önce

Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Erzurum'da bir uçta kış şiddetiyle sürerken, bir ucunda baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı.

Erzurum'da Baharın Müjdecisi Kar Çiçekleri Açtı, System.String[]
Yüzölçümü bakımından Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olan Erzurum'da bir uçta kış şiddetiyle sürerken, bir ucunda baharın müjdecisi kar çiçekleri açtı.

Deniz seviyesinden bin 893 metre yüksekliği ile dünyanın en yüksek rakımlı yerleşim alanları arasında yer alan Erzurum'da ilkbahar ve kış, aynı anda yaşanıyor. 2 bin 287 metre rakımıyla Karayazı ilçesi zemheri olarak bilinen Şubat soğuklarına teslim olurken, Erzurum'a 114 kilometre uzaklıkta bulunan bin 275 metre yükseklikteki Oltu ilçesi ilkbaharı yaşamaya başladı.

Doğu Anadolu'nun karasal iklimi ile Karadeniz ikliminin ılıman kuşağı arasında bulunan Oltu ilçesinde kardelen çiçekleri boy göstermeye başladı. Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenleri görenler hava sıcaklığının 10 dereceye yaklaştığı Oltu'nun ilkbaharı karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Öğrencisi olduğu Atatürk Üniversitesinin tatile girmesi sebebiyle Oltu ilçesindeki ailesinin yanına giden Batuhan Aydın, Erzurum'un zemheri soğuklarını yaşamasına rağmen Oltu'da baharın geldiğini söyledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:34 Kaynak: İHA

Türkiye, Oltu, Erzurum, Güncel
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