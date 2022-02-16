Banyo yaparken başından döktüğü kaynar suyla yanan vatandaşın tedavisi sürüyor - Son Dakika

Erzurum'un Aşkale ilçesindeki evinde banyo yaparken dalgınlıkla aşırı sıcak suyu başına dökünce vücudunda 2. derece yanıklar oluşan vatandaşın tedavisine devam ediliyor.

Gökçebük Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası 35 yaşındaki Yasin Çintimar, 3 gün önce evinde banyo yapmak için biri sıcak diğeri soğuk iki kova su doldurdu. Çintimar, dalgınlıkla soğuk su yerine sıcak su doldurduğu kovadan maşrapayla başına kaynar su döktü.

Vücudunun farklı bölgelerinde 2. derece yanıklar oluşan Çintimar, Aşkale İlçe Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Tedavisi süren Çintimar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın evde banyo yaparken başına geldiğini anlatarak, "Biraz soğuk algınlığı ve grip gibi şikayetlerden dolayı rahatsızdım. Kazan dairesinden sıcak ve soğuk suyu kovaya doldurdum. Sıcak suyu başıma dökünce yandığımı anladım." dedi.

Daha sonra vücuduna soğuk su döktüğünü belirten Çintimar, Erzurum Şehir Hastanesindeki tedavisinin iyi geçtiğini söyledi, "Ben yandım başkası yanmasın, vatandaşlar dikkat etsin. Çoğu kez iş kazası eğitimi aldığım halde başıma birden bire böyle olay geldi. Dalgındım ve sonucunda yandım." diye konuştu.