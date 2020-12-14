Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi - Son Dakika

Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi

14.12.2020 21:15
Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi, System.String[]

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medyadan başlattığı kitap okuma kampanyasına, aileler evlerinde çocuklarıyla kitap okuyarak destek verdi.

Erzurum'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medyadan başlattığı kitap okuma kampanyasına, aileler evlerinde çocuklarıyla kitap okuyarak destek verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2019-2023 yıllarını kapsayan Erzurum Başarıyı Arttırma Programı (ERBAB) kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ailelerin evlerinde çocuklarıyla kitap okumalarını teşvik etmek amacıyla sosyal medyadan #ErzurumErbaplaOkuyor etiketiyle kitap okuma kampanyası başlattı.

Kısa sürede büyük ilgi gören kampanya, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Aileler, çocuklarıyla kitap okuma anlarını bu etiketle sosyal medya hesaplarından paylaşarak kampanyayı destekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, AA muhabirine, öğrencilerin akademik faaliyetlerini arttırma, sportif, kültürel faaliyetler yapmalarını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu doğrultuda il genelinde salgın süresince hafta içi saat 19.30-20.00 saatleri arasında her gün yarım saat kitap okuma kampanyası başlattıklarını ifade eden Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Erzurum'daki bütün öğretmenler, öğrenciler, veliler, Erzurum halkı pandemi süresince kitap okuyacaklar. Kampanyayı bugün başlattık. Sosyal medyadan böyle bir tepki bekliyorduk çünkü sahada özellikle öğretmenlerimizde büyük bir heyecan, gayret ve beklenti vardı. Öğretmenlerimiz işin içerisindeydiler, dolayısıyla öğretmenlerin inandığı projeler başarılı oluyor. Twitter'da Erzurum'un bu kampanyayla gündem olması, tabi eğitim camiası olarak bizi mutlu etti."

Kaygusuz, faaliyetlerini ERBAB kapsamında öğrencileri fiziksel, ruhsal ve bedensel anlamda sağlıklı yetiştirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum, Kitap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da başlatılan evde kitap okuma kampanyasına sosyal medyada büyük ilgi - Son Dakika


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