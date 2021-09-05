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Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı - Son Dakika

Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı

05.09.2021 12:12

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin özel yetenek sınavlarına giren öğrenciler, 100 ve 800 metre etaplarını koştu. Ancak 800 metre etabı çok zorlu geçti. Bu etapta birçok öğrenci fenalaştı. Öğrenciler kendilerini çimlere bıraktı, sağlık ekipleri müdahale etti.

Yüksek öğretime geçiş sınavında temel yeterlilik testinden baraj olarak belirlenen 150 puan ve üstünü aldıktan sonra Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'ni tercih eden 500 öğrenci özel yetenek sınavına katıldı.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Necip Fazıl Kishalı, özel yetenek sınavıyla futbol, atletizm, hentbol, basketbol, güreş, basketbol ve voleybol branşlarına 130 öğrenci alacaklarını bildirdi.

Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaştı

Bu dönemde merkezi yerleştirme sınavıyla rekreasyon ve spor yönetimi bölümlerine de öğrenci kaydedileceğini belirten Kishalı, fakülteye toplam 290 öğencinin kabul edileceğini söyledi. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği, rekraasyon ile 7 ayrı branşta alınacak 130 öğrenci arasına girmek isteyen gençler, sabah erken saatlerden itibaren Atatürk Üniversitesi Kampüsü'ndeki atletizm pistinde ter döktü.

Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaştı

ÖNCE 100, SONRA 800 METRE KOŞTULAR

Hava sıcaklığının 21 derece olarak ölçüldüğü Erzurum'da önce kız öğrenciler 800 metre koşusu için piste çıktı. Startla birlikte koşuya başlayan öğrenciler, bitiş çizgisine önce varmak için mücadele etti.

Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaştı

Kamera, fotofiniş teknolojisinin kullanıldığı sınava katılan öğrenciler, 100 ve 800 metrelik etapları en iyi dereceyle bitirmek için koştu. Önce 100 metre koşusunun tamamlayan öğrenciler, 800 metrelik etapta zor anlar yaşadı.

Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaştı

Yarışı bitirdikten sonra derecelerini belirten kartları alan öğrenciler, dinlenmek için de kendilerini pist ve çimlere bıraktı. Fenalaşan öğrencilere yarışma için görevlendirilen sağlık ekibiyle fakültenin öğretim görevlileri yardımcı oldu.

Atletizm pistinde 800 metre koşusunda fenalaşan öğrencilere, sağlıkçılar ve öğretim görevlileri yardımcı oldu.

Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı

Spor Bilimleri Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, Atletizm, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Erzurum'da bayıltan sınav! Genç öğrenciler fenalaşıp çimlere bayıldı - Son Dakika Spor


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