Erzurum'da bayrak töreni - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Türkiye genelinde tüm okullarda, bayrak töreni yapılması talimatının ardından Erzurum'da da Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz'un da katıldığı törende Yakutiye İlçesi Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu bahçesinde okul yönetimi ile birlikte düzenlenen İstiklal Marşı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve okul yönetimi hep birlikte İstiklal Marşını okudular.

İstiklal Marşının okunmasının ardından Kaygusuz yaptığı açıklamada, "Malumunuz olduğu gibi uzun bir süredir okullarımızda Pazartesi ve Cuma günleri İstiklal Marşı törenini salgın nedeniyle yapamıyorduk. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un talimatları ile ülke geneli 81 ilimizde tüm okullarda saat 10.00 da hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Erzurum'da bin 200 okulumuz bulunmaktadır. İlçelerimiz dahi tüm okullarımızda idareci ve öğretmenlerimizin katılımı ile okullarda İstiklal Marşımız okundu. Bizlerde Yakutiye İlçesinde bulunan Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulunda hep birlikte İstiklal Marşımızı okuduk. Erzurum genelinde tüm okullarda yalnızca İstiklal Marşı okunmadı, okulumuz öğrencileri ve velilerine de duyurular yaptık. Öğrenci ve velilerimiz de evlerinin balkonlarından İstiklal Marşını okudular" diye konuştu. - ERZURUM