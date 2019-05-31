Son Dakika Haberleri: Erzurum'da bayramın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak
Son Dakika Güncel Haber

Erzurum'da bayramın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak

1 saat önce

Erzurum'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü ulaşımın ücretsiz sağlanacağı bildirildi.

Erzurum'da bayramın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak, System.String[]
Erzurum'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü ulaşımın ücretsiz sağlanacağı bildirildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in talimatıyla bayramın birinci günü belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve hat minibüslerinin tamamının ücretsiz yolcu taşıyacağı belirtildi.
Bayrama özel hizmetler kapsamında mezarlıklara ulaşımın da özel bir program dahilinde yürütüleceği aktarılan açıklamada, büyükşehir belediyesinin bayram namazının ardından şehir merkezindeki 45 camiden aşağı ve yukarı mezarlıklara karşılıklı ring seferleri düzenleyecekleri kaydedildi.
Açıklamada, bayram ulaşım programı doğrultusunda tüm hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine özen gösterileceği ve ücretsiz seferlerin bayramın birinci günü saat 08.00'de başlayacağı aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:53 Kaynak: AA
Mehmet Sekmen, Ramazan Bayramı, Erzurum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Soylu: Lütfen emniyet kemerlerinizi takın. Lütfen sürat yapmayın, kurallara uyun Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 16:10:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzurum'da bayramın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]