Erzurum'da bayramın ilk günü ulaşım ücretsiz olacak
1 saat önce
Erzurum'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü ulaşımın ücretsiz sağlanacağı bildirildi.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:53 Kaynak: AA
'da, Ramazan Bayramı
'nın ilk günü ulaşımın ücretsiz sağlanacağı bildirildi.
Erzurum Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen
'in talimatıyla bayramın birinci günü belediye otobüsleri, özel halk otobüsleri ve hat minibüslerinin tamamının ücretsiz yolcu taşıyacağı belirtildi.
Bayrama özel hizmetler kapsamında mezarlıklara ulaşımın da özel bir program dahilinde yürütüleceği aktarılan açıklamada, büyükşehir belediyesinin bayram namazının ardından şehir merkezindeki 45 camiden aşağı ve yukarı mezarlıklara karşılıklı ring seferleri düzenleyecekleri kaydedildi.
Açıklamada, bayram ulaşım programı doğrultusunda tüm hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesine özen gösterileceği ve ücretsiz seferlerin bayramın birinci günü saat 08.00'de başlayacağı aktarıldı.
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