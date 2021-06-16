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Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki "Anne Oteli"nden aldıkları hizmetten memnun - Son Dakika

Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki "Anne Oteli"nden aldıkları hizmetten memnun

16.06.2021 12:27

Erzurum Şehir Hastanesinde yeni yaptıkları doğum sonrası çeşitli hastalıklar nedeniyle bebekleri tedavi altına alınan anneler, "5 yıldızlı otel" konforunda donatılan "Anne Oteli"nde gördükleri hizmetten memnun kalıyor.

Erzurum Şehir Hastanesinde yeni yaptıkları doğum sonrası çeşitli hastalıklar nedeniyle bebekleri tedavi altına alınan anneler, "5 yıldızlı otel" konforunda donatılan "Anne Oteli"nde gördükleri hizmetten memnun kalıyor.

Erzurum Şehir Hastanesi yönetimi, doğum sonrası çeşitli hastalıklardan dolayı Yeni Doğan Ünitesinde tedavi gören bebekleri, annelerinden ayrı bırakmamak için hastane bünyesinde yaklaşık 1 yıl önce 27 yataklı Anne Oteli'ni hizmete açtı.

Lüks otel konforunda donatılan geniş ve ferah odaları, banyosu, lobisi, televizyon ve dinlenme salonu ve kahvaltı ile yemek gibi imkanların ücretsiz sunulduğu otelde, aynı zamanda annelere konakladıkları sürede hemşire ve görevlilerce emzirme ve anne bebek sağlığı eğitimleri veriliyor.

Söz konusu hizmetler sayesinde özellikle yeni doğum yapan anneler bebeklerinden ayrı kalmıyor.

Hastanenin Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Özgür Çelebi, AA muhabirine, bebekleri yenidoğan ünitesinde tedavi gören anneleri Anne Oteli'nde misafir ettiklerini anımsattı.

Doğum sonrası sağlık problemi olan bebekleri tedaviye aldıklarını anlatan Çelebi, "Annelerimiz çocuklarından ayrılmasın, onların yanında kalsın diye bir uygulama gerekliliği hasıl oldu ve Anne Oteli'ni hizmete açtık. Anneleri hasta olmadıkları için hastanede yatıramıyoruz. Bebeklerimizin yatakları normal hasta yatağı gibi değil, bebeklerimiz kuvözlerde oluyor. Annelerin bebeklerinin yanlarında gece gündüz durmaları da mümkün değil. Bunun üzerine 27 yataklı anne oteli konseptinde yer tahsis ettik." dedi.

Çelebi, Anne Oteli'ni annelerin sosyal anlamda ihtiyaç duyabileceği her türlü unsurla donattıklarını ifade etti.

İhtiyaç halinde otelin yatak kapasitesini arttırabileceklerini belirten Çelebi, şöyle devam etti:

"Lohusalık döneminde anneler için bu hizmet çok önemli. Bu dönemde annelerimiz zaten doğuma bağlı geçirmiş oldukları vücut travmasını lohusalık döneminde toparlamaya çalışıyor. Bu konuda daha hassas dönemleri oluyor. Sırf bu yüzden bile onlara çok daha kaliteli hizmet vermek insani açıdan gerekli. Bizim insanımız hizmetin en iyisi hak ediyor. Diğer odalarımız ve ameliyathanelerimizde olduğu gibi otel konseptimizi de şehir hastanemize yakışır şekilde yapmaya çalıştık."

"5 yıldızlı otelden farkı yok"

Anne Oteli'nde konaklayan Serpil Nur Kılıç da doğumdan sonra çocuğunda çeşitli sağlık sorunları geliştiğini anlatarak, "Anne otelinde gelmeden önce çok endişelerim vardı, buranın 5 yıldızlı otelden farkı yok. O kadar rahatlatıcı ortam var ki iyi ki evde değil de burada kalmışım. Beni arayan herkese bunu aynı şekilde ifade ediyorum. Özel bir yerde kalsak yüksek meblağlar ödenirdi. Ama bir ücret ödemeden bu muhteşem yerde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Otelden çok memnun kaldıklarını ve lohusalara otelin çok güzel ortam sunduğunu ifade eden Kılıç, bu rahatlığı evde ya da başka yerde bulamayacaklarını aktardı.

"Allah devletimize zeval vermesin"

Kılıç, otelde annelere yönelik eğitimler aldıklarını belirterek, "Gençler eski dönemlerdeki sağlık hizmetlerini bilmez. Sabahın erken saatlerinde hastanelerde ilaç kuyruklarına girilirdi. İnsanlar hastanede rehin alınırdı. Şimdi bu imkanlarını görmek çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Otelde konaklayan anne Özge Ceylan ise uzun zamandır anne otelinde kaldığını anlatarak, hastane çalışanlarıyla adeta aile gibi olduklarını, personellerin, tüm ihtiyaçlarını güler yüzle karşıladıklarını ifade etti.

Ceylan, Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Çelebi ve personele teşekkür ederek, gördükleri hizmetten çok memnun kaldıklarını dile getirdi.

Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki Anne Oteli nden aldıkları hizmetten memnun
Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki Anne Oteli nden aldıkları hizmetten memnun
Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki Anne Oteli nden aldıkları hizmetten memnun
Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki Anne Oteli nden aldıkları hizmetten memnun
Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki Anne Oteli nden aldıkları hizmetten memnun
Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki Anne Oteli nden aldıkları hizmetten memnun
Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki Anne Oteli nden aldıkları hizmetten memnun
Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki Anne Oteli nden aldıkları hizmetten memnun
Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki Anne Oteli nden aldıkları hizmetten memnun

Hastane, Erzurum, Çelebi, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bebekleri tedavi olan anneler, hastane bünyesindeki 'Anne Oteli'nden aldıkları hizmetten memnun - Son Dakika


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