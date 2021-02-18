Erzurum'da belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor - Son Dakika

Erzurum'da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Palandöken ve Yakutiye belediyelerinin ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını vardiyalı sistemle gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Merkez ilçelerden Palandöken'deki karla mücadele çalışmalarına katılan Belediye Başkanı Muhammet Sunar, kar temizleme çalışması yapan belediye personeline tatlı ikramında bulundu.

Kar temizleme aracıyla kaldırımlarda biriken karları temizleyen Sunar, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, önceliklerinin vatandaş memnuniyeti, halkın huzuru ve Palandökenliler için daha kaliteli yaşam olduğunu belirtti.

Sunar, kar yağışını nimet olarak gördüklerini dile getirerek, "Yağışla ulaşımda sorun yaşanmaması, halkın gündelik hayatında aksamalar olmaması için sahada mesai sınırlaması gözetmeden vardiyalı sistemle gece gündüz çalışan ekiplerimize müteşekkiriz." dedi.

Yakutiye ilçesinde de belediyenin fen işleri şantiyesi ekipleri geceden itibaren başlattıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını vardiyalı sistemle yürütüyor.

İlçenin 44 mahallesinde karla mücadele çalışması gerçekleştiren ekipler, buz temizleyerek ve tuz serperek yolları açık tutmaya çalışıyor.

İş makineleriyle cadde ve sokaklarda biriken karları ortadan kaldıran ekipler, buzlanma tehlikesine karşı vatandaşları da uyararak, yaya ve araç trafiğinde olası kazaların yaşanmaması için tedbirli olunmasını istiyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar da kar temizleme ve tuz serpme işlemlerini aralıksız sürdürdüklerini belirterek, trafiğin aksamaması için gerekli tedbirleri almaya devam ettiklerini bildirdi.