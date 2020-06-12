Erzurum'da belediye, glütensiz ekmek ve hamburger ekmeği üretecek - Son Dakika

Erzurum'da belediye, glütensiz ekmek ve hamburger ekmeği üretecek

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tarımsal hizmetlerde kullanılmak üzere alınan makine ve ekipmanı tanıttı. Başkan Sekmen, çölyak hastaları için glütensiz ekmek ve hazır gıda sektörü için hamburger ekmeği üretmeyi planladıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektörlerinde hem üreticiye hem besiciye yardımcı olmak için DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteği ile kurduğu tarım makineleri araç filosunu genişletti. Yaklaşık 4 milyon TL'ye mal olan 50 tarım makinesini, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tanıttı. Tarım makinelerinden Erzurum'daki üreticilerin cüzi miktarlar ödeyerek, yararlanabileceklerini belirten Başkan Sekmen, sektörle ilgili önemli projeleri olduğunu belirtti. Tamamlanmak üzere olan hayvan borsası ile Erzurum'un, bölgenin en önemli merkezi olacağını kaydeden Sekmen, kama yem, ot borsası için de çalışmalara başlayacaklarını belirtti. Atatürk Üniversitesi'yle birlikte büyükbaş ve küçükbaşlarda suni dölleme ile yöreye uygun etçil ve sütçül melez bir ırk yetiştirip, çitçilere dağıtacaklarını anlatan Sekmen, büyükbaşta 1 milyon, küçükbaşta ise 1,5 milyon hedefinin yakalanması için çalışacaklarını söyledi. Sekmen, merkez Yakutiye ilçesi Lazkomu mevkisinde 150 ile 200 arasında ahırlar bölgesi oluşturacaklarını kaydetti.

GLÜTENSİZ EKMEK ÜRETİMİ

Büyükşehir Belediyesi olarak ekmek çeşitliliğini artırmak için proje hazırlayacaklarını vurgulayan Başkan Sekmen, kuracakları fırında kepekli, çavdar ekmeğin yanı sıra çölyak hastaları için önemli olan glütensiz ekmek üretimi yapacaklarını söyledi. Doğu'daki yiyecek sektörüne hamburger ekmeğinin Ankara'dan geldiğini anlatan Sekmen, "Biz hamburger ekmeğini burada üretip vatandaşın hizmetine sunacağız. Bu fırında üretilen ekmekle ticaret yapmayacağız halkın özellikle sağlık ihtiyacına yönelik bir faaliyet içinde olacağız. Bizim üreteceğimiz ekmekler obezite gibi çölyak gibi hastalıkları önleyecek ve hastaların kullanacağı ekmekler olacak" dedi.

'DİĞER HEDEFİMİZ AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİNİ ARTIRMAK'

Erzurum adına coğrafi işaretli tritikale buğdayının ekimini yaygınlaştıracaklarını belirten Başkan Sekmen, bir hedeflerinin de ayçiçeği üretimine destek olacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bundan sonra hedeflerimizden bir tanesi bu bölgede ayçiçeği üretimini artırmak. Ayçiçeği üretiminin bölgemiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu alanda yapılacak üretim hayvancılık açısından yem tüketimi için önemli. Ayrıca ülkemizde ayçiçeği yağı üretiminde eksiklik var. İhtiyacımız olan ayçiçeği yağının yüzde 40'ını ithal ediyoruz. Biz burada yapacağımız üretimle ülke ekonomisine de katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bölgemizin yemeklik ayçiçeği yağı çok verimli. Etimiz protein bakımından diğerlerine göre yüzde 3-4 verimli ise ayçiçeği yağının da o derece verimli olduğu biliniyor. Ayrıca ayçiçeğinin küspesi hayvancılık için verimli bir yem olarak biliniyor. Bölgemizdeki yem fabrikaları ihtiyaçlarını Ukrayna ya da Trakya bölgesinden karşılamak zorunda kalıyor."