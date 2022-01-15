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Erzurum'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kadın ile arkadaşı tutuklandı - Son Dakika

Erzurum'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kadın ile arkadaşı tutuklandı

15.01.2022 09:56
Erzurum'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kadın ile arkadaşı tutuklandı

Erzurum'da beline bağladığı uyuşturucuyla yolcu otobüsünde yakalanan kadın ile arkadaşı tutuklandı.

Erzurum'da beline bağladığı uyuşturucuyla yolcu otobüsünde yakalanan kadın ile arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu nakli gerçekleştirenlere yönelik Erzurum- Erzincan kara yolundaki polis noktasında çalışma yürüttü.

Van- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünü durduran ekipler, araç içindeki Zennure A'nın beline sarılı 3 kilo 150 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan Zennure A. ile yanındaki Abdulhekim A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Uyuşturucu, Narkotik, Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kadın ile arkadaşı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzurum'da beline bağladığı uyuşturucuyla yakalanan kadın ile arkadaşı tutuklandı - Son Dakika
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