Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Berat gecesi camilerden dualar yükseldi - Son Dakika
Erzurum'da Berat gecesi camilerden dualar yükseldi
6 saat önce
Berat gecesinde Erzurum'daki camilerden dualar ve tekbirler yükseldi.
Berat gecesinde Erzurum'daki camilerden dualar ve tekbirler yükseldi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde toplu olarak ibadet etmenin yasaklanmasının ardından Berat gecesinde Erzurum'daki camilerde kandiller yakılıp hoparlöründen dualar edildi. Cami önüne gelen vatandaşlar maskelerini takarak ellerini semaya açtı. Şehir merkezinde ise polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken yatsı ezanının okunmasının ardından camilerden dua sesleri yükseldi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:16 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlar için maaş desteği başlatacağız Korona virüse karşı aldığı önlemle gülümsetti "Gencim, kronik rahatsızlığım yok" demeyin! Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin yüzde 19'u 60 yaşın altında Selimiye Camisi'nde düzenlenen Beraat Kandili programı sosyal medyadan canlı yayınlandı